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Рада переименовала День защитника: как теперь будет называться праздник

14 июля 2021 15:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее праздник был установлен для чествования мужества и героизма защитников Украины, но это относилось к мужчинам – теперь этот вопрос немного подкорректировали

Теперь праздновать будут не только мужчины

Теперь праздновать будут не только мужчины / Фото: Getty Images

Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, которым изменила название праздника День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Соответствующий документ поддержали 317 народных депутатов.

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В пояснительной записке отмечается, что ранее праздник был установлен для чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, другими словами – касался только мужчин.

Автор законопроекта отмечает, что на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины служат 27 074 женщины-военнослужащие, из них 949 – старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам, 166 в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

В связи с этим праздник День защитника Украины переименован в День защитников Украины.

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Отметим, что в 2014 году после победы Евромайдана и начала российской агрессии стало ясно, что праздновать День защитника Украины 23 февраля вместе с государством-агрессором как минимум неправильно. Эта дата используется Россией для популяризации своих ценностей на территории Украины и прославления вооруженных сил агрессора. Нужно было что-то с этим делать. В 2015 году Украина выбрала дату 14 октября. Читайте наше интервью с сотрудником Института памяти о том, что значит День защитников для Украины.

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