Рада сегодня назначит замену Авакову

После того, как Рада проголосовала за отставку Авакова, чиновники должны выбрать нового главу МВД

ВР рассмотрит кандидатуру Монастырского. Коллаж "Сегодня"

На заседании Верховной Рады 16 июля народные депутаты рассмотрят вопрос назначения Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

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Об этом свидетельствуют данные повестки дня на сайте парламента.

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Также во время Часа вопросов к правительству нардепы заслушают доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о деятельности Кабинета министров в первой половине 2021 года.

Кроме того, чиновники создадут две спецкоммиссии ВР:

Первая – для расследования возможной коррупции в госпредприятиях Национальной академии аграрных наук Украины;

Вторая – для расследования нарушений должностных лиц Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

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Напомним, во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку .

В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

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