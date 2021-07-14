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Рада сегодня проведет срочное заседание и рассмотрит только два вопроса

14 июля 2021 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У депутатов эта пленарная неделя последняя перед летними каникулами, поэтому они работают в усиленном режиме

Разумков просит депутатов собраться

Разумков просит депутатов собраться / Фото: Верховная Рада

Верховная Рада снова собирается на внеочередное заседание. Оно состоится сегодня, и на нем рассмотрят всего два вопроса. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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Заседание начнется в 14:00. На нем рассмотрят такие законопроекты:

  • № 5141 – о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов;
  • № 5440 – о принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашнем внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять скандальный закон о легализации каннабиса – за него проголосовали лишь 184 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Депутаты отправили его на доработку. А на 15 июля также назначено внеочередное заседание, на котором будет рассмотрено 13 вопросов.

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Тем временем как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Стало известно, когда Рада возьмется за отставку Авакова и назначение его преемника.

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