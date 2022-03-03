Рада утвердила более жесткое наказание за госизмену – что решили

В Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения будут наказывать в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте №7116.
Какая цель законопроекта
Законопроект разработан с целью обеспечения максимального и справедливого наказания тех украинцев, которые в условиях военного положения совершат действия, направленные на ослабление обороноспособности Украины, посягающие на суверенитет, или нанесут какой-либо вред гражданскому населению Украины.
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Что за закон
Законопроектом № 7116 предлагается в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения. Максимальное наказание будет в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества.
Кроме этого, предлагается запретить любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.
Диверсанты и предатели
После начала вторжения России в Украину во многих городах страны "всплыли" диверсанты, которые заранее были засланы Россией. Их стали массово отлавливать или ликвидировать. Так, например, во Львовской области задержали диверсанта – агитировал за "русский мир" прямо в поезде.
Также в столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой. Один из задержанных передавал информацию врагу.
Под Ахтыркой группа диверсантов на БТР расстреляла гражданских людей в машине, а потом угнали автомобиль.
Городской глава Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, получил подозрение о госизмене.
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