Ради будущего. В Харьков под обстрелами привезли жидкий азот для спасения 5 тысяч эмбрионов (фото, видео)

В Харьков под обстрелами привезли азот для 5 тысяч эмбрионов – как минимум из половины должны точно родиться дети. Об этом "Сегодня" сообщила волонтер из Харькова Мария Зайцева.
Мария с семьей с первых дней вторжения развозит гуманитарную помощь. Под обстрелы вражеских вертолетов попали именно тогда, когда загружали продукты возле супермаркета. Чудом выжили, но выехали в Днепр и уже оттуда ищут бензин, лекарства по спискам и еду для отправки в Харьков.
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Но на днях к ней обратились с необычной просьбой: найти и отвести в Харьков специальный жидкий азот, чтобы спасти пять тысяч эмбрионов. В Украинском медицинском центре акушерства, гинекологии и репродуктологии Минздрава заканчивался жидкий азот для криохранилищ. Пополнить запасы в Харькове возможности сейчас нет, а без него эмбрионы не выжили бы.
Бесценный азот был найден в Днепропетровской области. А волонтеры под обстрелами привезли его в Харьков. Теперь запасов хватит на 2 месяца, эмбрионы в надежном хранилище. Этот центр – один из трех в Украине, который бесплатно помогает семьям стать родителями.
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