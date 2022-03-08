Ради "красивой картинки" на ТВ оккупанты блокируют гуманитарные коридоры

Вопрос эвакуации украинцев остается нерешенным

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская власть специально блокирует вопрос эвакуации украинцев через гуманитарные коридоры, чтобы по ТВ манипулировать сознанием других.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Ситуация в Мариуполе не меняется. Российская сторона обещает нам гуманитарный коридор, возможность вывезти население. Каждый день мы организовываем эти процессы, мы надеемся на то, что будет возможность гуманитарного коридора. РФ снова заявила о том, что с 9 утра будет такая возможность, я очень хочу верить в то, что это получится", – сказал он.

По его словам, складывается такое ощущение, что российские власти дали приказ своим военным по всей Украине не допускать эвакуацию населения из горячих точек.

"Мы понимаем, что там находятся раненные, больные, дети, женщины. И это не только Харьков, это Изюм, Тростянец, Буча, Гостомель. Вся логика действий РФ последних дней показывает то, что ради красивой картинки на ТВ, для того, чтобы пытаться унизить украинцев, лично Путин в Кремле дал указание не делать ни одного гуманитарного коридора", – сказал он.

Ситуация с гуманитарными коридорами

Настоящая цель "гуманитарных коридоров", которые организуют российские оккупанты – ротация личного состава, вывоз тел и раненых, а также формирование живого щита.

Путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевщины в направлении Беларуси".

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На пограничном переходе Харьков – Белгород стоят синие автобусы, "которые везли прямиком из Москвы для красивой картинки".

Эвакуация украинцев

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.

Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

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На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города.