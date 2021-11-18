Радиация не страшна? Нелегалы пытались попасть в Украину через Чернобыльскую зону (видео)

Нелегалы из Пакистана и Афганистана хотели попасть в Украину, а из нашей страны их бы переправили в ЕС

В Чернобыльской зоне поймали нелегалов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали группу нелегалов из Пакистана и Афганистана. Их вели сталкерскими маршрутами из территории Беларуси.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина в шоке".

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Произошло это возле бывшего села Денисовичи, из которого отселили жителей в результате аварии на ЧАЭС.

Нарушители заявили, что в Украине их должны были встретить. После этого им бы сделали новые документы и перенаправили в одну из стран ЕС.

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Сейчас нарушители задержаны.

Ситуация на границе