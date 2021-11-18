Радиация не страшна? Нелегалы пытались попасть в Украину через Чернобыльскую зону (видео)

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали группу нелегалов из Пакистана и Афганистана. Их вели сталкерскими маршрутами из территории Беларуси.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина в шоке".
Произошло это возле бывшего села Денисовичи, из которого отселили жителей в результате аварии на ЧАЭС.
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Нарушители заявили, что в Украине их должны были встретить. После этого им бы сделали новые документы и перенаправили в одну из стран ЕС.
Сейчас нарушители задержаны.
Ситуация на границе
- На границе Беларуси и Польши скопились тысячи мигрантов из Ближнего Востока, прилетевших в Беларусь в надежде попасть оттуда в Европу. Польша, а также Литва и Латвия их не пропускают, указывая, что появление на границе огромного числа мигрантов искусственно спровоцировала Беларусь и РФ, в отместку за санкции.
- В Украине считают, что Лукашенко и Путин могут устроить "миграционный террор" и нашей стране. Из-за этого украинцев подготовят к возможному противостоянию нелегалам – в приграничных с Беларусью областях проведут учения.
- А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
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