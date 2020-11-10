Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневно

Если нынешние темпы распространения коронавируса в Украине сохранятся, то уже к концу ноября мы выйдем на цифру в 15 тысяч новых больных ежедневно. А в первой половине декабря – превысит 20 тысяч.

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Об этом председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий пишет в своем Telegram -канале.

По его словам, завтра, 11 ноября, правительство рассмотрит вопрос усиления карантинных мероприятий. В первую очередь это касается введения т.наз. "карантина выходного дня". А между тем большинство стран Евросоюза действуют на опережение: ограничили работу ТРЦ, ресторанов, под запретом массовые развлекательные мероприятия, некоторые страны ввели комендантский час, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна.

Нардеп напомнил, что местные власти в Украине уже выступили против новых ограничений: во Львове не будут вводить карантин выходного дня, в Житомире – прошел митинг предпринимателей, в Днепре на завтра запланирована акция рестораторов.

По словам председателя комитета, за последние две недели количество активных больных в Украине выросло на 30%, новых инфицированных в сутки – увеличилось на 50%. Худше всего эпидемиологическая ситуация в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях.

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"При такой динамике распространения вируса до конца месяца страна выйдет на уровень около 15 тысяч новых больных ежедневно. А в первой половине декабря количество инфицированных в сутки превысит 20 тысяч. И это уже критическая черта для системы здравоохранения", – подчеркнул Радуцкий.

Он также рассказал, что загруженность коек в больницах с больными COVID-19 в среднем по стране составляет 63,8%. Больше всего в Полтавской (85%), Одесской (80%), Ровенской (80%) и Черниговской (74%) областях. Ситуация пока контролируемая, но без решительных действий по примеру наших европейских соседей мы можем потерять контроль, добавил председатель комитета.

Напомним, в Украине за последние сутки, 9 ноября, обнаружили 10179 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 479 197 человек. За прошлые сутки от COVID-19 умер 191 украинец (всего – 8756). Вылечить удалось 214657 инфицированных (5514 – за последние сутки).

Также напомним, в случае введения "карантина выходного дня" в стране будет работать только критическая инфраструктура.

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