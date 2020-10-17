В декабре может быть 400 тыс. активных больных COVID-19 – Радуцкий

С начала эпидемии инфекцию подтвердили у 293 641 человека

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тыс. активных больных вирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Радуцкий отметил, что за последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тыс. до 164 тыс., это примерно на 30%.

"Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тыс. больных", – заявил он.

Радуцкий напомнил, что за последние сутки госпитализировали 1100 пациентов с тяжелым или средним течением болезни.

"Мы видим, что в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили COVID-19. Если количество активных больных увеличится до 400 тыс., нам нужно будет 60 тыс. койко-мест", – написал он.

Радуцкий подчеркнул, что система здравоохранения должна выдержать в декабре, но феврале ожидается второй пик заболеваемости.

"Наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль. Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны", – добавил он.

Напомним, в Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии. За сутки в Украине госпитализировали 1089 человек с COVID-19.

В свою очередь в Киеве за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировали 569 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 30 010.

Так, данные Министерства здравоохранения говорят, что больничные койки для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью заполнены на 62,3%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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