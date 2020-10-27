Радуцкий рассказал, когда в Украине наступит коллапс медицинской системы

В условиях медицинского локдауна врачи будут выбирать, кому из пациентов с COVID-19 оказывать помощь

Коллапс медицинской системы в Украине может наступить, когда заболеваемость коронавирусом будет составлять 15 тыс. человек в сутки.

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Об этом в программе "Час Голованова" на телеканале Украина 24 сказал народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, такие расчеты произведены Министерством здравоохранения.

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До этого показателя, как отметил нардеп, медицинская система страны должна выдержать.

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Радуцкий уточнил, что в условиях медицинского локдауна врачи будут вынуждены выбирать, кому оказывать помощь, а кому – нет.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине занято уже больше 60% больничных коек для больных COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 6677 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 355 601 человека. Скончались 6590 человек, вылечить удалось 145 336 инфицированных.

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