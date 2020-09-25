Радуцкий рассказал о ситуации в больницах из-за COVID-19

Глава комитета Рады рассказал о ситуации в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом

В Украине делают бесплатные тесты на коронавирус всем, у кого есть соответствующие симптомы, а также тем, кто имел контакт с заболевшим, и людям из групп риска.

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Об этом заявил народный депутат Михаил Радуцкий, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Сегодня проблема не в тестировании, а во времени, которое делается тест. Есть лаборатории, которые имеют современные анализаторы, которые делают за несколько часов по 700 тестов, а некоторые такого оборудования не имеют", – объяснил он.

Также депутат подчеркнул, что в случае COVID-19 важно считать занятость коек в реанимации, поскольку многие заболевшие переносят коронавирус бессимптомно.

"Когда началась эпидемия, у нас было 300 инфекционных реанимационных кроватей, сейчас их 3200. Если будут открываться больницы следующей очереди, их будут больше", – заверил он.

Кроме того, Радуцкий подчеркнул, что занятость коек отличается в зависимости от региона.

"Киев неделю назад имел более 60% занятых кроватей, сейчас их количество снизилось, и Киев выходит из красной в оранжевую зону. Есть города, где 75% занятость. Это города из красной зоны", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она была в тяжелом состоянии с температурой 39 градусов. Также из-за тяжелого состояния ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и прописали интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19. Позже сама Тимошенко рассказывала о своем самочувствии. По ее словам, почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. 11 сентября стало известно, что политик поборола вирус и уже активно занимается политической деятельностью.

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