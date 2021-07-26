Радуцкий: Украина на пороге новой волны коронавируса

К началу новой вспышки коронавируса в Украине уже должны быть вакцинированы пять миллионов украинцев

Украинцев ждет очередная волна эпидемии. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Украину уже начал атаковать "Дельта"-штамм, а с приходом осени ожидается новая волна эпидемии. Поэтому необходимо срочно увеличивать темпы вакцинации населения.

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Об этом заявил в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

По его словам, только за прошедшие выходные в Украине на 50% увеличилось количество вакцинированных (134 тыс. прививок) в сравнении с предыдущими выходными. И если такие темпы сохранятся, то на начало осени уже будет сделано 10 млн прививок (полностью вакцинированы 5 млн украинцев).

"В стране есть достаточный объем вакцин, вакцинация доступна всем категориям населения, к концу лета ожидаем еще 13 миллионов доз", – написал Радуцкий.

Он призвал местные власти открывать дополнительные центры вакцинации, усиливать работу с руководством предприятий, населением, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей, ведь надвигается новая волна "короны".

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"К новой волне, по всем прогнозам, остается не более месяца. Это время нужно потратить максимально эффективно", – подчеркнул "слуга народа".

В свою очередь начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан тоже подтверждает начало новой волны эпидемии примерно через месяц, передает УНИАН.

"Действительно, третья волна будет у нас, когда все вернутся с отдыха, с каникул – это будет конец августа – начало сентября … С эпидемиологической точки зрения сейчас можно сказать, что уже два месяца в Украине должен циркулировать "Дельта"-возбудитель в связи с тем, что миграционные процессы очень высоки. С азиатских стран, где бушует данный возбудитель, люди к нам приезжают – поэтому можно сказать, что у нас он есть", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Дія" могут появиться привилегии для вакцинированных украинцев – у нас может появиться внутренний ковидный паспорт.

Также смотрите в сюжете о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

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