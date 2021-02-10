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Радуцкий заявил о нарушениях при использовании выделенных на скорую помощь денег

10 февраля, 21:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Часть выделенных средств вернулись в бюджет

Из почти миллиарда гривен, выделенных из государственного бюджета на развитие экстренной медицинской помощи, четвертая часть была потрачена с нарушением законодательства, а около 114 млн гривен вообще не были потрачены.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий по итогам отчета Счетной палаты на заседании Кабмина.

Он напомнил, что пилотный проект, в котором участвовали Киев, Винницкая, Донецкая, Полтавская, Донецкая, Тернопольская и Одесская области, стартовал в начале 2019 года – тогда органы местного самоуправления получили из госбюджета 922,6 млн гривен, за которые должны были приобрести автомобили экстренной медицинской помощи, программное обеспечение для диспетчерских центров и все необходимое для эффективного обучения работников.

Согласно отчету Счетной палаты, 114 млн гривен из выделенных денег остались неиспользованными и вернулись в бюджет, а 252 млн потрачены с признаками нарушения законодательства.

"В частности, установлены закупки учебных манекенов в три раза дороже их рыночной стоимости. В Донецкой области проводили учения по оказанию неотложной помощи дошкольникам и школьникам, выдавали им удостоверения об окончании курсов. Закупили автомобили скорой помощи, где работникам приходится использовать деревянные табуретки, чтобы пациенты могли подняться в салон машины", – рассказал Радуцкий.

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Он добавил, что присутствующие на онлайн-заседании руководители областей отчитывались об открытых уголовных делах, смене тендерного комитета и начале ремонтов учебных центров.

Радуцкий подытожил, что, по его мнению, такие результаты показывают, что для закупок за бюджетные средства нужно использовать специализированное закупочное учреждение.

Напомним, Министерство здравоохранения заложило в подготовленный правительством проект госбюджета-2021 повышение зарплат врачам экстренной медицинской помощи до 22 тыс. гривен.

Мы также сообщали, что на финансирование экстренной медицинской помощи правительство дополнительно выделило 1,26 млрд грн.

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медпомощь экстренная помощь Михаил Радуцкий
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