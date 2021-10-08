Рак не приговор. Фонд Рината Ахметова онкоцентру на Буковине подарил современный КТ

Более миллиона онкобольных в Украине. Наибольшее количество случаев – рак молочной железы. Современные методы лечения позволяют вовремя выявить болезнь и побороть ее. Когда же стоит
обращаться к врачам, смотрите в сюжете "Сегодня".
История Светланы Мотрюк
Женщина Светлана Мотрюк рисует дом своей мечты. От собственных стремлений не отказалась, даже когда серьезно заболела.
"У груди я почувствовала большую шишку. Обратилась к маммологу. Мне сделали УЗИ и поставили в онко больницу", – рассказала жительница Черновцов Светлана Мотрюк.
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Женщине диагностировали карциному молочной железы. Это злокачественная опухоль. Восемь химиотерапии и двадцать лучевых. Лечение продолжается до сих пор. Сейчас она не может работать. Поэтому очень скучает за своими питомцами в детском саду.
"Очень люблю детей. Особенно маленьких. Они являются чистыми душой", – добавила женщина.
Момент для женщины несколько болезненный, ведь перед тем, как тяжело заболела, пережили с мужем потерю родного ребенка.
"Мы планировали, мы для этого делали все. Мы ходили по врачам. В прошлом году забеременели, но так случилось, что была замершая беременность", – вспоминает Светлана.
По данным ВОЗ, в зоне риска рака молочной железы каждая восьмая женщина. Поэтому медики отмечают своевременной диагностике. Светлана лечится в онкоцентре на Буковине. Хирург Юрий Церковный уверен: современные технологии помогают в оздоровлении тяжелых пациентов. Этот аппарат КТ медучреждений предоставил Фонд Рината Ахметова.
"Важно диагностировать и планировать лучевую терапию. Вообще, в диагностике и лечении незаменимая вещь", – рассказал онколог-хирург Юрий Церковный.
Таким образом медики сегодня могут своевременно и точно выявлять онкозаболевания на различных стадиях.
"Это был 2013-й год, на момент, когда мы его получили, это был лучший аппарат в области обеспечивали расходные материалы на детей с онкологией. В те тяжелые времена это было очень важно. Спасибо, он очень выручил в те времена", – сказала Наталья Гайдукова, руководитель структурного подразделения лучевой диагностики.
Для психологической поддержки украинцев с онкологическими заболеваниями Фонд Рината Ахметова запустил проект #Ракневирок. В его рамках каждую неделю Фонд знакомит людей с историями, которые вдохновляют.
"Он создан совместно с журналом Вог для психологической поддержки украинцев, которым впервые диагностирована болезнь. Рак не приговор – это история украинцев, Которые смогли победить онкологию. Мы верим, что эти истории вдохновят и поддержат пациентов, которые только начинают борьбу за свои жизнь и здоровье", – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда Рината Ахметова.
Таким образом медики сегодня могут своевременно и точно выявлять онкозаболевания на различных стадиях.
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