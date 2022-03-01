Ракетный обстрел Харькова: в сети показали последствия "русского мира"

Харьковчане опубликовали видео с разрушениями, которые нанесла российская ракета

Взрыв ракеты в центре Харькова

Харьковчане публикуют видео последствий ракетного удара по городу на шестой день войны с Россией. На одном видео, снятом изнутри дома, видно, что здание превратилось в руины. Вынесены даже междуэтажные перекрытия, разрушены стены, все усыпано обломками.

"Кто тут русский мир ждал с флагами на площади? Вы этого хотели, да?" — комментирует человек за кадром.

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Он говорит, что много раненых, о погибших пока неизвестно.

Напомним, утром 1 марта ракета ударила прямо по центру Харькова. Она взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Удар произошел в 8:01. Какой это был снаряд, пока неизвестно, однако сигналов воздушной тревоги перед этим в городе не звучало.

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Глава Харьковской ОГА выступил с обращением.

Обстановка 1 марта

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

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В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

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