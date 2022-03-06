Ракетный удар по аэродрому Винницы нанесли из акватории Черного моря — ВС ВСУ

Сначала было предположение о втягивании в войну непризнанного Приднестровья

Аэропорт обстреляли крылатыми ракетами Х-101 / Коллаж "Сегодня"

Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.

Об это сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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Что известно

По словам Юрия Игната, вероятно гражданский аэропорт обстреляли стратегическим крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс или Ту-160.

Ранее он предположил, что обстрел произошел с территории самопровозглашенного Приднестровья, где расквартирована Оперативная группа российских войск.

"Сегодня около 2 часов дня по территории гражданского аэропорта в Виннице, рядом находится военная база, которая находится на реконструкции и не имеет военных, враг нанес ракетный удар 8 ракетами, ориентировочно с Приднестровья. Враг в очередной раз показал свое лицо", – записал видео Игнат.

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Министерство обороны Республики Молдова очень быстро опровергло информацию о запуске ракет по аэропорту Винницы с территории приднестровского региона.

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