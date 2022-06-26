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Ракетный удар по Киеву. Мы узнали новые детали о пострадавшей семье (фото)

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26 июня, 18:23
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Сайт "Сегодня" расскажет эксклюзивные подробности
Семья Екатерины Волковой пострадала во время обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"
Семья Екатерины Волковой пострадала во время обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности о семье, которая пострадала сегодня при обстреле Киева ракетами. Екатерина Волкова, которую достали из-под завалов, родилась в Москве, но уже много лет живет в Украине и поддерживает нашу страну.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Абсолютная правда то, что Катя хоть и родилась в Москве, но поддерживала Украину, – рассказала нам родственница этой семьи Алена Кравченко. – В Украине Катя проживает, наверное, лет 10. В свое время она приехала сюда по работе. Работает она в компании Booking, руководила направлением Украина – Грузия, затем ей дали также высокую должность. По отношению к Украине была настроена очень патриотично. Из-за того, что в интернете "засветили" ее паспорт, я очень переживаю. Считаю, что теперь она под угрозой".

По словам Алены Кравченко, Катя и ее семья – любители путешествий и животных.

"К сожалению, мы узнали, что Алексей, ее муж, погиб. Он был юристом-адвокатом, который работал в госструктуре. Знаю, что их семья достаточно недавно переехала в эту квартиру, они вложились в нее на этапе строительства, долго ее ждали, планировали докупить мебель, обустроить свое жилье. Размышляли над тем, продавать или нет, в итоге решили, что не надо. Жили они на самом верхнем этаже".

Как уточнила Алена Кравченко, прогнозы врачей утешительные.

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"Несмотря на то что она была придавлена плитой, переломов у нее нет. Насколько я знаю, у нее сотрясение мозга, есть ушибы. Будет ли ей где жить? Да, мы готовы им помочь".

К этому Алена добавила, что совсем недавно, чуть более месяца назад, Катерина с дочкой вернулись в Киев.

"Какое-то время они жили на западе Украины, затем в Словакии. Но Катя очень хотела вернуться домой…"

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" нам рассказали, что пострадавшая 7-летняя девочка, дочь Екатерины, прооперирована, ее жизни ничто не угрожает, но о смерти папы ей пока не говорили.

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Екатерина Волкова. Фото: Facebook

Екатерина Волкова с дочерью Женей. Фото: Facebook

Утренний ракетный удар по Киеву

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9-го этажей на общей площади 300 кв. м.

По информации ГСЧС, проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна ракета попала в жилой дом на улице Татарской (станция метро "Лукьяновская").

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в "Охматдет". Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, иссеченный осколками.

Отец семьи – 37-летний Алексей погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

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