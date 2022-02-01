РАКНЕВИРОК: история женщины, которая поборола онкологию и начала помогать другим больным (видео)

Болезнь не помешала Виктории получить второе образование, о котором она так мечтала

Как найти силы, лечясь от рака, получить второе образование? Более того: начать помогать другим онкопациентам. Героини нашего сюжета это удалось! Успешная бизнес-леди стала психологом, чтобы на собственном примере доказать, что рак — не приговор.

Болезнь изменила жизнь

Когда-то Виктория имела собственный бизнес, хотя всю жизнь мечтала о психологии. Воплотила мечту в самое трудное для женщины время. Заболела раком, назначили химиотерапию. Тогда и начала учиться на онкопсихолога. Несмотря на боль и плохое самочувствие.

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"В своей группе я была старшей. Да что там, я была старше многих своих преподавателей на курсе. Но это не мешало мне идти к своей мечте. И для меня еще стимулом было то, что для онкопациентов не хватает психологической поддержки. Да, есть психологи штатные в онкоцентрах, но, во-первых, их очень мало. Иногда это просто закрытая дверь с надписью"психолог", — рассказывает онкопсихолог, соучредительница Украинской психоонкологической ассоциации Виктория Костецкая.

Поддержка людей

Сегодня Виктория поддерживает и онкобольных, и их семьи. А еще развенчивает мифы. Например, заблуждение, что раком, как правило, страдают люди, долго держащие в себе обиду.

"Было достаточно много исследований с хорошим дизайном, с очень хорошей выборкой, которые доказали, что нет связи с чертами личности, особенностями поведения человека и онкологическими заболеваниями. Если у вас случалась в жизни потеря близких, развод, переезд в другую страну, какие-то стрессовые моменты, это не значит, что это точно будет онкологическое заболевание", — отметила Костецкая.

#РАКНЕВИРОК

Как поддержать человека с диагнозом? Эксперт излагает поэтапный план в проекте #РАКНЕВИРОК Фонда Рината Ахметова. Такие трансляции — продолжение программы "Рак излечим", в рамках которой помощь получили миллион украинцев.

"Всегда ориентируемся на лучший прогноз, который озвучил вам врач. Сейчас буквально 2-3 месяца — появляются и регистрируются новые лекарства против определенного типа рака. Я иногда шучу с нашими пациентами: "Вы понимаете, лечиться надо, потому что нам нужно дожить до своего лекарства, которое вылечит нас полностью", — говорит женщина.

Некоторые скрывают свой диагноз от друзей, родных, коллег. Но Виктория не советует проходить через испытания в одиночестве.

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"Мне очень многие помогли, когда я заболела, я поняла, как важна социальная поддержка. И мне хочется сейчас отдать ту часть помощи, которую я получила от людей", — отметила Виктория Костецкая.

Этапы ранней диагностики рака

ВОЗ сообщает, что от 30% до 50% случаев рака можно предотвратить, если ежегодно проходить профилактические обследования. На начальных стадиях заболевание гораздо лучше поддается лечению.

Три этапа ранней диагностики:

Шаг 1: осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь.

осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь. Шаг 2: клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания.

клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания. Шаг 3: доступ к эффективному лечению, включающему обезболивание.

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