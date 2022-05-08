Рана, которую примеряем на себя: что символизирует красный мак и когда носить его будет неправильно (видео)

В 2014 году этот цветок официально стал символом памяти в Украине. Разработал логотип харьковчанин Сергей Мишакин

Что символизирует красный мак / Коллаж "Сегодня"

Цветок мака – кровавая рана, а цеплять его на одежду – это символически взять на себя выстрел и быть солидарными с погибшими на войне. Так украинский логотип памяти описывает его автор Сергей Мишакин. Что же олицетворяет красный мак для украинцев, почему этот цветок стал символом памяти жертв войны во всем мире, который носить можно не всем.

Детальнее — в сюжете канала "Украина 24".

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Что символизирует мак

Мак как символ памяти в мире появился во время первой мировой войны, рассказывает историк Иван Сварник. Его появление связывается с именем канадского военного врача Джона Мак Крея. Именно он написал стихотворение-мемориал о красных цветах, которые сотнями проросли на опустошенных полях битв и кладбищ.

"Среди строк было "ряды красных маков на полях Фландрии. Очевидно, что мак не сеяли, это было дикое растение. Однако для тех людей, которые приходили чествовать погибших, это было совершенно очевидным, созвучным с той кровью, которой залиты поля, где пали сотни тысяч бойцов с обеих сторон", – говорит историк.

Красный мак издавна был традиционным украинским символом. В казачьих думах и песнях он является образом пролитой казацкой крови. В 2014 году этот цветок официально стал символом памяти и в Украине.

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Разработал логотип харьковчанин Сергей Мишакин. Говорит, что вышло быстро и лаконично.

Почему носить мак можно не всем

Нередко маки можно увидеть на вышиванках, полотенцах или в венках. Мастерицы отмечают, что это неслучайно, ведь так хранят традиции.

Этнографы добавляют, что одежду или украшения с маками носить могут не все.

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"Мак – траурный цветок. Неправильно их вплетать в вышиванки и венки. Нужно понимать, что это либо вдова, либо мама в скорби за сыном, но это люди, которые в скорби", – говорит коллекционерка Роксоляна Шимчук.

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