Рано делать выводы: в соцсетях бурно отреагировали на арест Стерненко

В Сети много тех, кто возмущен приговором, но есть и другие мнения

Во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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Такое решение суда вызвало неоднозначную реакцию у политиков и блогеров – многие возмущены и встревожены, но есть и те, кто поддерживает приговор и считает справедливым.

Борислав Береза, политик

"Если бы это решение было озвучено в суде Вены, Хайфы или Лондона, то недоверия к нему бы практически не было. А вот к решению украинского суда доверия нет", – считает политик.

Политик отмечает, что такое недоверие обоснованно, так как решения украинских судов чаще всего "пишутся под заказ или за оплату".



Олег Ляшко, политик

Политик Олег Ляшко считает неслучайным выбор дня вынесения приговора – бывшего праздника советской армии.

"При всем уважении к тем, кто служил. Это подарок тем, кто мечтает о возрождении совка, о потере независимости. Это победа антимайдана и титушководов. Это шаг навстречу русскому миру, который за эти годы убил 14 500 украинцев", – пишет он.

Ляшко также назвал действия суда позорными.

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Сергей Быков, политолог

Политолог Сергей Быков считает приговор Стерненко вполне справедливым. По его словам, "радикалам показали, что от уголовки не спрятаться" за партийным флагом.

"Приговор Стерненко за похищение человека – это дополнительная напоминалочка, что политикой не скрыть уголовку. В бытность Порошенко, посадили многих активистов, которые преступали закон. Во время так называемых митингов праворадикалов, были стычки и мародерство. Тех, кто нападал на людей, громил витрины и грабил магазины – сажали в тюрьму", – напомнил Быков.

По его словам, тогда также возмущались, но это помогло сделать последующие протесты "не такими радикальными".

Елена Сотник, юрист

По мнению экс-депутата Верховной Рады Елены Сотник, приговор Стерненко имеет мало общего с правосудием и в нем нарушены основополагающие принципы Конституции.

"Этот приговор угроза многим кто слишком активен, слишком буйный или слишком смелый, готовый идти с голыми руками против сильного противника, как то коррумпированные мэры, продажные правоохранители или чиновники", – отмечает она.

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Юрист уверена, что в ближайшее время подобный принцып вынесения приговора будет также использован в других делах, где фигурируют чиновники или силовики, но уже чтобы помочь им избежать ответственности.

"Обратите внимание хотя бы на дела по вбиству Гандзюк или маленького Кирилла Тлявова. В последнем судья из-за незначительных недостатков в оформлении доказательств признавал их недопустимыми... а в деле Стерненко даже грубые нарушения процесса не вызывали вопросов", – пишет Сотник.

Александр Ройтбурд, художник

Художник Александр Ройтбурд считает дело политическим и прогнозирует, что украинское общество очень плохо воспримет такой приговор суда.

"Разрешите дать вам добрый совет. Сажать Сергея Стерненко не надо. И не потому, что он святой. Нет конечно, не святой. А потому что это не воспримет украинское общество. И ваше имя станет нарицательным. А пока что даже я его не знаю, и слава богу. Не надо входить в историю с позорным клеймом", – обратился он к судье накануне.

Михаил Шнайдер, политический блогер

Блогер Михаил Шнайдер считает, что рано делать выводы по делу Стерненко, потому что мало кто знает, что произошло на самом деле и это еще может быть не окончательным решением.

"Я выступаю за то, чтобы в этом деле, как и в любом другом, были установлены все истинные Обстоятельства. Если виновный, должен Отвечать. Если не виноват, должен быть Оправдан. Это базовые вещи для любого цивилизованного Государства. Но что бы ни решил суд сегодня, это только первая Инстанция. Потом еще будут апелляция и Кассация. Поэтому сегодня рано делать выводы о том, чем закончится это Дело", – уверен блогер.

Он отмечает, что подобные дела должны разбираться на основе фактов, а не на основе эмоций.





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