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Распродажа тюрем: Ирпенскую колонию выставили на аукцион (фото)

17 февраля, 00:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Аукцион продлится 27 дней

Министерство юстиции Украины и Фонд госимущества во вторник, 16 февраля, выставили на аукцион Ирпенский исправительный центр №132, который находится в Коцюбинском Киевской области.

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Соответствующий лот появился на сайте ФГИ по цене 220 211 588 гривен.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишние 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome",написал глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

Согласно информации на сайте ФГИ, предложение действительно в течение 27 дней.

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Отметим, последних заключенных из Ирпенского исправительного центра вывезли почти два года назад, и с тех пор территория более чем 8 гектаров стоит в запустении. Подробнее о продаже Ирпенской колонии в материале "Тюрьма на продажу: Минюст пускает с молотка первую колонию под Киевом".

Напомним, год назад министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине больше тюрем, чем нужно, поэтому вполне можно начать их распродажу.

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