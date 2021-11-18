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Расстреляли прямо под подъездом: в Николаеве жестоко убили местного бизнесмена (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 09:34
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Стрельба произошла в одном из дворов Николаева, огонь открыли в сторону двоих мужчин
В Николаеве из ружья расстреляли бизнесмена.
В Николаеве из ружья расстреляли бизнесмена. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве вечером 17 ноября из ружья расстреляли местного бизнесмена. Преступник сбежал, полиция объявила спецоперацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Стрельба произошла на улице Сенной, правоохранителям позвонили местные жители и рассказали о том, что слышали выстрелы. Это случилось около 20:15.

Пострадавшие

На месте события полицейские обнаружили двух мужчин. Один из них погиб от огнестрельных ранений. Второго пострадавшего передали медикам.

По информации местных СМИ, убитый – 51-летний Игорь Плиндык, который имеет отношение к строительному бизнесу.

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Что известно о стрелке

С места события он сбежал. Вскоре в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь.

Ружье было все в крови. Фото: полиция

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"В настоящее время устанавливается, правда ли в пострадавших стреляли именно из этого оружия. Ружье будет изъято и направлено на экспертизу", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК). Для того, чтобы поймать злоумышленника введена спецоперация.

Фото: полиция

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