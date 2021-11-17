Рассылала "закладки" в детских игрушках по всей Украине: в Умани задержали наркодилера (фото)

Жительница города Умань (Черкасская область) организовала сбыт наркотиков через почтовые отправления. Она рассылала их в коробках с детскими игрушками и продуктами.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Подробности
Полицейские установили, что злоумышленница снимала в городе Умань квартиру, которую оборудовала под фасовочный цех и склад. Наркотики и психотропы сбывала через два телеграмм-канала, которые лично администрировала.
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"Заказы" пересылала по почте по всей стране, прятала "товар" в детских игрушках и коробках с продуктами питания.
Для местных "клиентов" делала "закладки" на территории города и района, а геолокацию их расположения посылала после получения подтверждения о поступлении средств на электронные кошельки.
Обыски
Полицейские посетили квартиру наркодилера 16 ноября. Там изъяли:
- мефедрон,
- амфетамин,
- шишки каннабиса,
- JWH,
- таблетки экстази,
- марки ЛСД,
- а также упаковочные материалы, весы и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность женщины к наркосбыту.
У женщины в квартире обнаружили склад наркотиков. Фото: полиция
Наказание
Вещественные доказательства полицейские направили на проведение экспертного исследования. После поступления их результатов следователи планируют сообщить женщине о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Раньше мы писали:
- Полицейские разоблачили членов преступной группировки, которые занимались снабжением и сбытом наркотиков в Киеве.
- В Киевской области разоблачили организованную преступную группировку. 37-летний киевлянин вместе с тремя сообщниками занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ.