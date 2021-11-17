Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Рассылала "закладки" в детских игрушках по всей Украине: в Умани задержали наркодилера (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 11:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Женщина прятала наркотики в коробках с игрушками и продуктами. В ее квартире нашли шесть видов разных препаратов
Женщина из Умани рассылала по Украине наркотики, спрятанные в коробки с детскими игрушками.
Женщина из Умани рассылала по Украине наркотики, спрятанные в коробки с детскими игрушками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жительница города Умань (Черкасская область) организовала сбыт наркотиков через почтовые отправления. Она рассылала их в коробках с детскими игрушками и продуктами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Реклама

Подробности

Полицейские установили, что злоумышленница снимала в городе Умань квартиру, которую оборудовала под фасовочный цех и склад. Наркотики и психотропы сбывала через два телеграмм-канала, которые лично администрировала.

"Заказы" пересылала по почте по всей стране, прятала "товар" в детских игрушках и коробках с продуктами питания.

Для местных "клиентов" делала "закладки" на территории города и района, а геолокацию их расположения посылала после получения подтверждения о поступлении средств на электронные кошельки.

Реклама

Обыски

Полицейские посетили квартиру наркодилера 16 ноября. Там изъяли:

  • мефедрон,
  • амфетамин,
  • шишки каннабиса,
  • JWH,
  • таблетки экстази,
  • марки ЛСД,
  • а также упаковочные материалы, весы и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность женщины к наркосбыту.

Реклама

У женщины в квартире обнаружили склад наркотиков. Фото: полиция

Наказание

Вещественные доказательства полицейские направили на проведение экспертного исследования. После поступления их результатов следователи планируют сообщить женщине о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

132 645

заболело за неделю в Украине

-13%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять