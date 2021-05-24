Разбавленный "кофе" вместо воды: жители Крыма показали, что льется из кранов

Вода в Симферополе имеет цвет кофе / Фото: скриншот

У населения оккупированного Россией Крыма продолжаются проблемы с питьевой водой. Из крана, откуда обычно идет холодная вода, льется коричневая жижа, по цвету напоминающая разбавленный кофе.

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Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Он опубликовал видео из "столичного" Симферополя, на котором ироничный пользователь соцсетей заказывает персиковый сок, но потом соглашается и на чашечку кофе.

Видео: Facebook

"По заказу бесплатно можно утром получить кофе, а ближе к обеду уже персиковый сок. На вечер обещают фанту", – иронизирует офицер.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Балановском водохранилище в Белогорском районе Крыма, из которого питалась водой половина Симферополя, осталось около 20% его "дооккупационного" объема.

Также сообщалось, что 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

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