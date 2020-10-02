Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – Забродский

В самолете, который разбился, было больше людей, чем положено

На борту самолета, который разбился под Харьковом возле Чугуева, было больше людей, чем положено по инструкции.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский.

По его словам, в кабине пилотов были не те люди, которые должны были там находиться.

"Я не хочу раскрывать тайну следствия, но на борту было больше людей, чем положено. И в кабине пилотов были не те люди, которые должны были там находится", – заявил Забродский.

По словам вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, председателя Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олега Уруского, есть вопросы по тому, кто был на правом месте пилота.

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Напомним, что следователи Государственного бюро расследований рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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