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Раздели и заставили есть горящие сигареты. Под Запорожьем жестоко пытали подростка

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 января, 17:11
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От 14-летнего парня требовали денег, поэтому его поливали холодной водой, а тело обжигали сигаретами
Подростка пытали его знакомые.
Подростка пытали его знакомые. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области группа подростков жестоко поиздевалась над 14-летним парнем. Его нашли с многочисленными ожогами на теле.

Об этом сообщает полиция Запорожской области и сайт 061.ua.

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Подробности

В полицию позвонила мама подростка, нашедшая парня в ужасном состоянии.

По данным правоохранителей, ужины 15 января группа несовершеннолетних от 12 до 15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке городского типа Кушугум. Там они избивали парня, унижали и всячески издевались.

Мобильный телефон подростка был выключен, а его уже несколько часов не было дома. Только около 18 часов мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день.

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Что рассказывает мать пострадавшего

По ее словам, телефон у ребенка отобрали. Потом парня по-настоящему пытали.

"Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики, и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Вынуждали раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали", – рассказала мама потерпевшего.

Что угрожает подросткам

Личности всех шести нарушителей установили. Правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей. На место вызваны инспекторы ювенальной превенции, психологи, представители службы по делам детей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. За такое можно получить от пяти до десяти лет тюрьмы.

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Причины жестокого издевательства над ребенком и всех обстоятельств происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.

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