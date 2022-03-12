Разгром российских оккупантов продолжается. Потери врага по состоянию на 17-е утро войны

Истории подвигов

Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.

Слава Україні!