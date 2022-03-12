Разгром российских оккупантов продолжается. Потери врага по состоянию на 17-е утро войны

Оккупационные войска продолжают нести значительные потери, пытаясь захватить украинские земли. По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков ‒ 362 ед.;
- ББМ ‒ 1205 ед.;
- артиллерийских систем –135 ед.;
- РСЗО ‒ 62 ед.;
- средства ПВО ‒ 33 ед.;
- самолетов – 58 ед.;
- вертолетов – 83 ед.;
- автомобильной техники ‒ 585 ед.;
- корабли/катера ‒ 3 ед.;
- цистерн с ППМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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12 марта около 7:00 утра враг сбросил не менее шести ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.