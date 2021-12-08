Будем ли праздновать Новый год и угроза нового локдауна: главное о COVID-ситуации в Украине

Прогнозируют, что до конца 2021 года смертность от коронавируса продолжит снижаться

Проведение массовых мероприятий во время карантина разрешено при определенных условиях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется. В то же время из-за распространения в мире нового штамма "Омикрон" возникают вопросы, когда он попадет в нашу страну, чем данный штамм опасен и удастся ли спокойно пройти новогодние праздники.

Новости "Сегодня" рассказывают самое важное об "Омикроне" и угрозе нового локдауна. Все, что известно на данный момент – в материале ниже.

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 998 человек;

летальных исходов – 450;

поправилось – 26 804 человека.

Вакцинация

За прошедшие сутки 199 765 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Карантинные зоны в Украине 8 декабря

Ситуация осталась почти без изменений, только Полтавская область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону.

"Красная зона"

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область.

"Оранжевая зона"

Донецкая область

"Желтая зона"

г. Киев

Днепропетровская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область.

Будут ли массовые мероприятия на Новый год

В Украине во время карантина в "желтых" и "красных" зонах запрещено проведение массовых мероприятий. Речь идет о культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных и других профессиональных тематических мероприятиях.

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Запрет не действует, если все участники и организаторы получили прививку против COVID-19 или имеют отрицательный результат тестирования или сертификат о выздоровлении.

Однако существует разница в использовании документов о прививках для участия и проведения массовых мероприятий на разных уровнях эпиднебезопасности.

Новый локдаун

В Украине до конца 2021 года смертность от коронавируса продолжит снижаться. В то же время в следующем году существуют риск повторной вспышки.

По прогнозам KSE, наибольший риск повторной вспышки ожидается в начале 2022 года.

Как рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, до конца года ожидается продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года может быть повторная вспышка, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где виден тренд опрокидывания вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше.

"Омикрон" существуют только потенциальной угрозой

По словам Ганиченко, "Омикрон" остается потенциальной угрозой. Ключевое слово "потенциально", так как он еще не исследован. Сейчас появляются разные мнения относительно "Омикрона".

"Однако ждем подтвержденных данных. Пока что можем говорить о потенциальной угрозе, но не называем данный вариант коронавируса угрозой для мира и Украины", – отметил эксперт

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 7 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта"-штамм, будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

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