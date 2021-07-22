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Разумков обратился к США из-за сделки по "Северному потоку – 2"

22 июля 2021 9:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Верховной Рады предупредил – Россия своим газопроводом рассчитывает подсадить Европу на газовую иглу

Дмитрий Разумков (по центру). Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Дмитрий Разумков (по центру). Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Киев обеспокоен сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2": российский газопровод несет угрозу энергетической безопасности Украины, поэтому США должны продолжить действующие санкции или ввести новые, чтобы не допустить запуска СП-2.

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Об этом говорится в письме главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Он выразил обеспокоенность продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию СП-2, который Россия использует как инструмент гибридной войны. Он заверил американский парламент, что Россия своим газопроводом рассчитывает подсадить Европу на "газовую иглу".

Основные тезисы обращения Разумкова:

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  • "Северный поток – 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке.
  • Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств.
  • Конгресс США должен продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству СП-2.
  • Конгресс должен воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. Читайте также подробней, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.

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