Разумков обратился к США из-за сделки по "Северному потоку – 2"

Дмитрий Разумков (по центру). Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Киев обеспокоен сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2": российский газопровод несет угрозу энергетической безопасности Украины, поэтому США должны продолжить действующие санкции или ввести новые, чтобы не допустить запуска СП-2.

Реклама

Об этом говорится в письме главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Он выразил обеспокоенность продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию СП-2, который Россия использует как инструмент гибридной войны. Он заверил американский парламент, что Россия своим газопроводом рассчитывает подсадить Европу на "газовую иглу".

Основные тезисы обращения Разумкова:

В тренде Визит главы МИД Венгрии в Украину и акция против агентов РФ у Офиса президента – анонсы СЕГОДНЯ

"Северный поток – 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке.

Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств.

Конгресс США должен продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству СП-2.

Конгресс должен воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. Читайте также подробней, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.

Реклама

Смотрите также в нашем сюжете о приглашении Зеленского в США: