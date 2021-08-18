Разумков созывает внеочередную сессию Верховной Рады. О чем пойдет речь?

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. Она состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа в 16:00.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады .
"В соответствии с Распоряжением будет рассматриваться проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775)", говорится в распоряжении.
Внеочередное заседание состоится при наличии 156 народных депутатов.
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Крымская платформа
- Утвержденный парламентом документ появится в день открытия саммита "Крымская платформа", который по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится именно 23 августа.
- Количество участников саммита составляет уже 34 страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter .
- Ранее Кулеба отмечал, что на саммите "Крымская платформа" будет подписана совместная декларация представителями десятков стран о деоккупации украинского Крыма.