Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Разумков созывает внеочередную сессию Верховной Рады. О чем пойдет речь?

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 августа, 13:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередную сессию Верховной Рады в рамках подготовки к "Крымской платформе"
Заседание состоится накануне 30-летия Независимости Украины / Коллаж "Сегодня"
Заседание состоится накануне 30-летия Независимости Украины / Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. Она состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа в 16:00.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады .

Читайте также:

"В соответствии с Распоряжением будет рассматриваться проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775)", говорится в распоряжении.

Внеочередное заседание состоится при наличии 156 народных депутатов.

Реклама

Читайте также:

Крымская платформа

  • Утвержденный парламентом документ появится в день открытия саммита "Крымская платформа", который по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится именно 23 августа.
  • Количество участников саммита составляет уже 34 страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter .
  • Ранее Кулеба отмечал, что на саммите "Крымская платформа" будет подписана совместная декларация представителями десятков стран о деоккупации украинского Крыма.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять