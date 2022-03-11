Разведка узнала имена "морпехов" из Астрахани, терроризирующих украинцев: список

Оккупанты совершали военные преступления в Украине

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) из г. Астрахань Российской Федерации.

Об этом заявило ГУР МО на своей странице в Facebook.

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"Найдут каждого из вас"

Как отмечается, военнослужащие РФ совершали военные преступления против мирного населения Украины.

"Вы – не морская пехота! Вы – "волки позорные"! Украинские "совы" найдут каждого из вас, гарантируем", – заявили в ГУР МО.

Просмотреть список можно здесь.

Летчики России знали

Сегодня, 11 марта, оккупант, который попал в плен, признался, что военные РФ еще в январе 2022 года узнали о том, что они начнут вторжение в Украину и будут ее бомбить.

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"Нам сказали о том, что мы будем бомбить Украину. На территорию нашей части начали свозить боеприпасы, а также мы начали тренировки на малых высотах, преодоления ПВО и т.д.. Официально это проводилось, как подготовка и участие в совместно российско-белорусском учении "Союзная решимость 2022"", – сказал подполковник Максим Криштоп.

Напомним, российский военный из оккупированного Крыма бомбил самолетом собственную мать в Полтавской области. В СБУ сообщили, что мать узнала о том, что самолет ее сына сбили, а он попал в плен, из украинских новостей.

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