Развитие местных дорог будет приоритетом в 2021 году – Кирилл Тимошенко

Они должны стать качественными для тех, кто путешествует

Команда Президента Владимира Зеленского в этом году сделает развитие местных дорог одним из приоритетных направлений работы.

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Об этом заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сказал на форуме "Управление местными дорогами", передает Укринформ.

"В этом году мы делаем большее количество дорог. И именно местные дороги, именно их развитие для нас таким новым приоритетом, ведь люди в подавляющем количестве, обычное население, ездит именно местными дорогами. Как Укравтодор, так и Кабинет Министров, Офис Президента хотят сделать огромный фокус именно на местные дороги, на их качество, скорость их восстановления и на гарантии, конечно, чтобы через год мы не перерабатывали эти дороги", - отметил Тимошенко.

По его словам, еще в прошлом году руководству страны удалось многое сделать для развития дорожной отрасли. Однако коронавирус не отступает, украинцы больше путешествуют по Украине, а следовательно дороги должны быть качественными.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Украины и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году будут отремонтированы и построены 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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