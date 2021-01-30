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Разыгралась непогода: в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

30 января, 09:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

В двух областях Украины проблемы с электроснабжением продолжаются

Из-за сильных порывов ветра с мокрым снегом и дождем сегодня, 30 января, остались обесточенными 108 населенных пунктов в двух областях Украины.

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Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 75 населенных пунктов в Одесской области и 33 – в Николаевской.

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Восстанавливают электроснабжение бригады облэнерго.

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Напомним, на вечер пятницы, 29 января, из-за непогоды в Украине обесточенными оставались 182 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесской – 100, Николаевской – 78, Кировоградской – 3 и Днепропетровской – 1.

Кроме того, синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий. В Украине в субботу, 30 января, будет довольно ветрено. Ожидаются осадки и гололедица.

Смотрите в сюжете, как коммунальщикам и спасателям удалось расчистить путь:

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