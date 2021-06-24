Реакция Британии на "обстрел" эсминца, вирус "Дельта" и вакцинация детей – главные новости СЕГОДНЯ

Коллаж "Сегодня"

24 июня ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19, в России отреагировали на принятую ПАСЕ жесткую резолюцию по Крыму, а в Британии заявили, что после инцидента в Черном море им не помешают ходить у берегов Крыма.

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"Сегодня" собрали главные новости четверга.

Стоит ли бояться нового штамма коронавируса?

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, чем опасен новый штамм "Дельта". Этот вирус отличается тем, что он более заразный и среди больных с этой мутацией больше тяжелых случаев.

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Если в коллектив из 10 человек пришел один со штаммом "Дельта" – все остальные девять заболеют.

Однако Ляшко заверил, что вакцинированные украинцы защищены от штамма "Дельта". Все тест-системы определяют новый штамм, а лечится он так же.

Британия уверена, что ей не помешают ходить у берегов Крыма

После инцидента с британским эсминцем в Черном море министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.

Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

Джонсон "умыл" Россию после инцидента с эсминцем

Реклама Борис Джонсон назвал маршрут британского эсминца возле Крыма законным. Фото: коллаж "Сегодня"

Британский премьер Борис Джонсон мягко напомнил Кремлю о преступлениях против Украины и не согласен с тем, что их эсминец нарушил границу РФ – ведь "это часть суверенной украинской территории".

Реакция РФ на резолюцию ПАСЕ по Крыму

Петр Толстой недоволен резолюцией ПАСЕ. Коллаж "Сегодня"

Ассамблея Совета Европы резко выступила против преступлений оккупантов в Крыму, но Москве, как всегда, плевать. Глава российской делегации в ПАСЕ утверждает, якобы принятая жесткая резолюция по Крыму не будет иметь никаких последствий для России.

ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19

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ВОЗ рекомендует включить детей с хроническими заболеваниями в приоритетные группы вакцинации.

Однако в ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

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