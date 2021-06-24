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Реакция Британии на "обстрел" эсминца, вирус "Дельта" и вакцинация детей – главные новости СЕГОДНЯ

24 июня 2021 18:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока украинцы обсуждают, насколько опасна новая мутация коронавируса, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

24 июня ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19, в России отреагировали на принятую ПАСЕ жесткую резолюцию по Крыму, а в Британии заявили, что после инцидента в Черном море им не помешают ходить у берегов Крыма.

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"Сегодня" собрали главные новости четверга.

Стоит ли бояться нового штамма коронавируса?

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, чем опасен новый штамм "Дельта". Этот вирус отличается тем, что он более заразный и среди больных с этой мутацией больше тяжелых случаев.

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Если в коллектив из 10 человек пришел один со штаммом "Дельта" – все остальные девять заболеют.

Однако Ляшко заверил, что вакцинированные украинцы защищены от штамма "Дельта". Все тест-системы определяют новый штамм, а лечится он так же.

Британия уверена, что ей не помешают ходить у берегов Крыма

После инцидента с британским эсминцем в Черном море министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма.

Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

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Джонсон "умыл" Россию после инцидента с эсминцем

Борис Джонсон назвал маршрут британского эсминца возле Крыма законным. Фото: коллаж "Сегодня"
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Борис Джонсон назвал маршрут британского эсминца возле Крыма законным. Фото: коллаж "Сегодня"

Британский премьер Борис Джонсон мягко напомнил Кремлю о преступлениях против Украины и не согласен с тем, что их эсминец нарушил границу РФ – ведь "это часть суверенной украинской территории".

Реакция РФ на резолюцию ПАСЕ по Крыму

Петр Толстой недоволен резолюцией ПАСЕ. Коллаж "Сегодня"

Петр Толстой недоволен резолюцией ПАСЕ. Коллаж "Сегодня"

Ассамблея Совета Европы резко выступила против преступлений оккупантов в Крыму, но Москве, как всегда, плевать. Глава российской делегации в ПАСЕ утверждает, якобы принятая жесткая резолюция по Крыму не будет иметь никаких последствий для России.

ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19

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ВОЗ рекомендует включить детей с хроническими заболеваниями в приоритетные группы вакцинации.

Однако в ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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