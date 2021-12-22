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Ребенка травят в школе? Рассказываем, что делать родителям

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 18:00
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Психотерапевт рассказал, что родители могут научить своего ребенка защищаться от буллинга в школе
Родители не могут предположить, с какими детьми будет учиться их ребенок
Родители не могут предположить, с какими детьми будет учиться их ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня

Чаще всего буллинг возникает в учебных заведениях. И если вашего ребенка травят в школе, то это нельзя игнорировать.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота.

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С чего нужно начать родителям тех детей, кого буллят в школе?

Психотерапевт Спартак Суббота советует, что сначала нужно написать заявление, зафиксировать побои в случае наличия, сделать скриншоты с фото и видео инцидента, которые есть в наличии.

"Нужно собрать как можно больше информации. Если есть другие пострадавшие, то нужно написать коллективное заявление. Такой документ является более серьезным и рассматривается быстрее", – говорит Спартак Суббота.

Как уберечь ребенка от травли?

Родители не могут предугадать, с какими детьми будет учиться их ребенок в школе, как и то, может ли он стать жертвой буллинга. Однако можно способствовать тому, чтобы этого не произошло – развивать ассертивность ребенка.

Ассертивность – это умение человека не зависеть от действий и оценок других людей, чувствовать себя уверенно, отстаивать личные границы, а также регулировать свои эмоции и поведение.

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Психотерапевт отметил, что развитием этих навыков у ребенка должны заниматься именно родители.

Буллинг в школе

Буллинг в школе может начаться с 6 лет, с первого класса. В некоторых случаях – даже с садика.

"Порой достаточно одного дефекта у ребенка, который отличал бы его от других. Например, не в том месте родинка или родимое пятно. Выбирают в жертву самого приметного. Таким может стать тот, кто старается быть самым неприметным", – говорит психотерапевт.

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