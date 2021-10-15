"Ребенок помнит все до мелочей". Фонд Ахметова собирает истории первого дня войны на Донбассе

Юрий Сугак одним из первых присоединился к онлайн проекту от Фонда Рината Ахметова "Один день"

Вспомнить один день войны на Донбассе и создать новую историю. Уже несколько недель в соцсетях продолжается масштабная акция от фонда Рината Ахметова. Каждый, кто присоединился, рассказывает, как конфликт изменил его жизнь. И что пришлось пережить. Приобщиться к онлайн-проекту просто. Нужно опубликовать свой пост-воспоминание и добавить хештег ОдинДень2014.

Кажется, что его энергия и юмор способны вдохновить каждого в этой огромной студии. Главный редактор группы новостей – Юрий Сугак рассказывает о громких премьерах. Более полугода – Украина24 первая информационная кнопка страны.

Реклама

Читайте также: Фонд Рината Ахметова помогает реабилитироваться детям после жестокостей на Донбассе

А это видео десятилетней давности. Юрий тогда возглавлял региональный канал "Донбасс". Уникальный местный проект с национальными амбициями.

Воплощали самые смелые идеи. Но весной 2014 года все планы перечеркнула война в родном городе.

Реклама

"Для меня лично отчет пошел с того момента, когда на канал лично пришли вооруженные люди, а у меня за спиной находились сотрудники спецподразделения МВД Украины. В тот момент я осознал неизбежность происходящего, в тот момент произвел на меня очень сильное впечатление, и я понял – будет большая трагедия", – вспоминает главный редактор новостной группы Украина Юрий Сугак.

Юрий одним из первых присоединился к онлайн проекту от Фонда Рината Ахметова "Один день". Под его постом-воспоминанием в соцсети о конфликте на Донбассе – откликнулись тысячи. За несколько часов – сотни комментарий-рассказов.

"... В районе аэропорта валил столбом черный дым. И скорые мчались по городу в сторону аэропорта. Начался отчет невозврата".

"... каждый день обстрел, пострадавшие, Разрушенные дома. Ребенок помнит все до мелочей. На минуточку, на тот момент – первоклашка, 7 лет. Детство закончилось...".

Реклама

Флешмоб – часть общенационального проекта Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Цель – собрать и сохранить свидетельства очевидцев о дне, когда для них началась война. Ради будущего.

"Проработать и создать на базе этих историй – неотменяемый отрицательный ориентир. Договориться всем вместе, что эта война никогда не обязана повторится снова", – говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Читайте также: Фонд Рината Ахметова помог Владиславе вернуть слух

Каждое слово тех, кто пережил конфликт войдет в онлайн архива. То интервью, письмо, аудио-рассказ или публикация в соцсетях. К 2025 году Фонд планирует собрать 100 тысяч таких историй.

"Я хотел бы вернуться в Донецк, я хотел бы пройтись по родным местам, собраться с друзьями в приятном кафе. Я хотел бы сходить на Донбасс-Арену – на матч родного "Шахтера". Я хотел бы сходить на могилу моих близких, к которым, к сожалению, я не могу ... я не могу поехать в последние семь с половиной лет и все это для меня крайне важно. Я знаю, что мы вернемся, я знаю, что будет мир. Это моя мечта и мечта миллионов людей!, – говорит Юрий Сугак.

Читайте также