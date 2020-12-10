Реформа КСУ: Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение

Венецианская комиссия порекомендовала обязать Конституционный суд указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона, а процедура должна определяться законом о суде.
Об этом говорится в тексте заявления комиссии.
Также комиссия рекомендует Верховной раде четче прописать ситуации, в которых может быть ограничена деятельность КСУ.
Отмечается, что необходимо более четко определить понятие "конфликта интереса" и указать ситуации, в котором он может проявляться.
Комиссия также рекомендует:
- четко обосновывать решения об отводах и самоотводах судей;
- уменьшить количество необходимых для кворума судей в случае, если обычный кворум невозможен из-за отвода судей;
- принять парламенту закон, разъясняющий последствия для судей КСУ нарушения закона об отзыве;
- создать орган по отбору судей Конституционного суда с наличием в нем международных экспертов по правам человека;
- оставить за Конституционным судом право определять дополнительные детали процедур в отдельных собственных процедурных документах.
Венецианская комиссия также отметила, что готова предоставить любую помощь в решении вопросов.
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