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Реформа КСУ: Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение

10 декабря, 23:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Рекомендуется четко определить понятие "конфликта интереса"

Венецианская комиссия порекомендовала обязать Конституционный суд указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона, а процедура должна определяться законом о суде.

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Об этом говорится в тексте заявления комиссии.

Также комиссия рекомендует Верховной раде четче прописать ситуации, в которых может быть ограничена деятельность КСУ.

Отмечается, что необходимо более четко определить понятие "конфликта интереса" и указать ситуации, в котором он может проявляться.

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Комиссия также рекомендует:

  • четко обосновывать решения об отводах и самоотводах судей;
  • уменьшить количество необходимых для кворума судей в случае, если обычный кворум невозможен из-за отвода судей;
  • принять парламенту закон, разъясняющий последствия для судей КСУ нарушения закона об отзыве;
  • создать орган по отбору судей Конституционного суда с наличием в нем международных экспертов по правам человека;
  • оставить за Конституционным судом право определять дополнительные детали процедур в отдельных собственных процедурных документах.
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Венецианская комиссия также отметила, что готова предоставить любую помощь в решении вопросов.

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