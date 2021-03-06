Регистрация места проживания онлайн – когда и как заработает в Украине

Менее чем за месяц в Украине запускают электронное изменение места регистрации. Сменить прописку можно будет через "Дію"

С 1 апреля место регистрации можно будет изменить онлайн . Сначала это смогут сделать жители больших городов, а к концу года такую возможность обещают всем украинцам.

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В Минцифры говорят, что собираются изменить подход к прописке – сделать ее декларативной. Любой украинец сам сможет изменить место регистрации через сайт или приложение. Никуда идти за справками и печатями не придется. Как будет работать электронная прописка, узнал сайт "Сегодня".

Где и как заработает электронная прописка?

Украинцы смогут изменить место регистрации онлайн с 1 апреля. Это смогут сделать жители крупных городов. Пока в Минцифры не уточняют, в каких именно.

"После запуска услуги будут постепенно подключаться новые города с наибольшим количеством жителей и в течение года услуга масштабируется на всю страну", – говорят в министерстве.

Очевидно, сначала электронная прописка заработает в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков, Днепр.

В первое время электронная прописка будет работать только для тех, кто имеет ID-карту. Со временем в министерстве обещают после изменений в законодательство сделать услугу доступной и для владельцев паспорта старого образца в форме книжечки.

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В Украине без прописки живет более 700 тыс. человек / Фото: Анатолий Бойко

Для изменения места регистрации нужно будет зайти на портал или в приложение Дія и заполнить краткое заявление. При изменении места регистрации не нужно будет отдельно выписываться со старого адреса. Это будет происходить автоматически.

Хотя сначала изменить место регистрации через приложение можно будет лишь в больших городах, это не значит, что нельзя будет выписаться с места, где услуга не доступна. Например, если человек зарегистрирован в поселке или небольшом городке, где услуги еще нет, то он все равно сможет выписаться, если зарегистрируется в Киеве или другом большом городе.

Может чужой человек прописаться у меня?

Для собственника жилья регистрация произойдет автоматически. Если в жилье регистрируется другой человек, тогда владелец должен подтвердить это. Ему придет сообщение на электронную почту или в приложение со ссылкой, по которой нужно будет подтвердить эту регистрацию.

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Безосновательно, без подтверждения владельца никто в жилье не сможет зарегистрироваться. Также можно будет выписаться – и для этого не требуется подтверждение владельца.

Данные о прописке автоматически появятся в электронном реестре. Никуда идти и подтверждать прописку, брать бумажную справку не нужно. Бумажные справки и штампы в паспортах, подтверждающие место регистрации, вообще хотят отменить. Для этого в Минцифры готовят изменения в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

"Чем больше услуг и процессов будут перенесены в онлайн-плоскость – тем прозрачнее будет становиться система. Весной мы запускаем в онлайне популярную в Украине государственную услугу – изменение места регистрации. Ее можно будет получить и на портале, и в приложении "Дія". И мы не только упрощаем жизни и освобождаем украинцев от излишних бюрократических процедур, но и полностью меняем философию института прописки в Украине", – прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Нужно ли будет идти в военкомат?

Сейчас военнообязанные должны после регистрации сняться с учета в военкомате по старому адресу и встать на учет – по новому. В противном случае военкоматы могут оштрафовать военнообязанного. В Минцифры тоже хотят это изменить и упростить.

"Постановлением об экспериментальном проекте о регистрации места проживания лиц с 14 лет предусмотрен обмен данными между органами регистрации и Реестром военнообязанных в электронной форме. Сейчас идет согласование указанного механизма с профильными органами", – пояснили в Минцифры.

Для этого в электронной заявлении об изменении места регистрации нужно будет указывать некоторые данные из военного билета.

Когда в регистрации могут отказать?

Заявка на смену места регистрации может заблокироваться. Это случится, если указать неполную информацию, регистрацию отклонит владелец жилья или данные будут не согласованы между собой. Дело в том, что при заполнении заявки на регистрацию данные будут проверяться из трех реестров:

из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан – сведения о дате выдачи свидетельства о рождении и о родителях, если заявление подает несовершеннолетний;

– сведения о дате выдачи свидетельства о рождении и о родителях, если заявление подает несовершеннолетний; из Государственного реестра прав на недвижимое имущество – сведения о праве собственности на жилье;

– сведения о праве собственности на жилье; из Единого государственного демографического реестра (через единую информационную систему МВД) – сведения о действительности уникального номера записи в указанном Реестре и паспорта гражданина Украины в форме карточки.

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В общем вся процедура изменения регистрации должна занять не более 10-15 минут. А регистрация произойдет в течение дня или на следующий день, если заявление направляется в конца рабочего дня.

Напомним, с декабря ребята украинцы могут регистрировать место проживания детей до 14 лет в электронной форме. Для регистрации несовершеннолетнего не нужны документы, подтверждающие его право на проживание в жилье.

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