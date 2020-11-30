Регулирование игорного бизнеса в Украине – слабые места, как обстоят дела в мире

Законопроект №768-IX, который будет регулировать деятельность по организации и проведению игорного бизнеса в Украине, вступил в силу 13 августа 2020 г. Что же ждет игорный бизнес в Украине и как обстоят дела во всем мире, в этом поможет разобраться Сергей Маломуж — кандидат юридических наук, адвокат, партнер международной компании Legal Welt.

/ Фото: freepik.com

С принятием закона о регулировании игорного бизнеса в Украине в силу вступают следующие положения документа:

внедряется определенный, четко ограниченный перечень разрешенных видов азартных игр, в который входят: казино, онлайн-казино, букмекерские конторы (фактические пункты приема ставок и виртуальные), залы с игровыми автоматами, покер в сети интернет;

вводится дифференцированная оплата за лицензирование (в зависимости от места проведения азартных игр, вида деятельности и прочего);

внедряются ограничения относительно мест проведения азартных игр, вводятся изменения в Закон "О рекламе";

устанавливаются четкие требования по отношению к игровому оборудованию и финансовому состоянию организаторов.

Стоимость лицензии в Украине — 30 миллионов гривен, что более 1 миллиона долларов США. Кандидат юридических наук Сергей Маломуж утверждает, что, к примеру, в Кюрасао (остров Карибского бассейна) такой документ обойдется в 170 тысяч евро, в данную сумму включена госпошлина и другие сопутствующие расходы.

Как обстоят дела в мире

В большинстве стран регулирование игорного бизнеса выполняет три основные задачи:

Обеспечивает разрешенную законодательством деятельность игорных сайтов. Гарантирует безопасность пользователей и объективное отношение к игрокам. Обеспечивает этичное ведение игорных сайтов.

Партнер международной компании Legal Welt адвокат Сергей Маломуж подчеркивает, что управление на общегосударственном уровне несколько сложнее, нежели на региональном. Поэтому многие государства (Канада, Германия, США и т. д.) передают полномочия в области и провинции.

Великобритания

В Туманном Альбионе функцию регулятора выполняет UK Gambling Commission. Тут существует несколько видов лицензий, сборы за которые составляют сотни тысяч долларов. Сам процесс подачи заявки достаточно сложен, для него потребуется помощь адвокатов.

Мальта

Это первая страна ЕС, которая ввела управление игорной сферой. Основным достоинством мальтийского лицензирования можно назвать тот факт, что юрисдикция состоит в "белом списке" UK Gambling Commission. Поэтому обладатели документа могут рекламировать свои услуги для жителей Великобритании.

Операторы могут подавать заявки на получение 4 видов лицензирования.

Гибралтар

Это одна из наиболее популярных игровых юрисдикций, предоставляющая лицензии с 1998 г. Множество операторов (особенно из Великобритании) перенесли свою деятельность именно в Гибралтар, который является не только членом ЕС, но и состоит в "белом списке" UK Gambling Commission.

Всего тут можно получить 7 видов лицензирования.

С недавних пор регулятор Гибралтара принял решение выдавать лицензии только солидным компаниям с устойчивым финансовым положением.

Кюрасао

Законодательство по отношению к игорному бизнесу тут максимально упрощено. Для любой разновидности азартных игр (БК, онлайн-казино, лотереи и т. д.) потребуется всего 1 вид лицензии. Причем обладатель документа может предоставлять сублицензию кому угодно.



Как отмечает адвокат, кандидат юридических наук Сергей Маломуж, регулирование игорного бизнеса в Украине еще очень далеко от совершенства, особенно в сравнении с другими странами.

Почему регулирование игорного бизнеса – это важно

Без регулирования со стороны государства мошенничество в данной сфере вышло бы на новый уровень. Кроме того, проходя процедуру регистрации, пользователи предоставляют ряд конфиденциальных данных, которые не должны попасть к злоумышленникам. Также важно, чтобы деньги клиентов были отделены от средств компании-организатора.

Специалисты международной компании Легал Велт располагают внушительным опытом в сопровождении получения игорных документов на Мальте, Кюрасао и Гибралтаре. С помощью компании Легал Велт получено более 15 лицензий за пределами Украины, также на данный момент специалисты компании сопровождают получение игорных лицензий в Украине уже двум компаниям.

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