Рекомендуемой дозы не существует. Как провести Новый год без алкоголя – советы

Даже если решили употреблять алкоголь, следует придерживаться основных правил, как не навредить здоровью

Медики рекомендуют снизить потребление алкоголя на новогодние праздники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже совсем близко долгожданные новогодние праздники. Однако медики советуют сделать так, чтобы алкоголь не стал центральным элементом вашего празднования.

Как не навредить здоровью во время праздников – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

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Медики подчеркивают, что "рекомендуемой" дозы алкоголя не существует. Вы можете выпить такое количество алкоголя, риск которого для здоровья превосходит потенциальную пользу.

Чем вреден алкоголь

Он может изменять ваши мысли, суждения, принятия решений и поведение. Есть прямая зависимость развития опасных болезней от доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше риск рака.

Как уменьшить употребление алкоголя на праздники:

Не покупайте алкоголь на праздники и не держите его дома. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем больше вероятность, что мы выпьем его раньше, чем намеревались.

Замените привычные вам алкогольные напитки безалкогольными. Это хорошая альтернатива праздникам. К тому же ассортимент такой продукции очень разнообразен.

Избегайте "триггеров". Если компания или человек побуждает вас к выпивке в Новый год, старайтесь избегать такого празднования или практикуйте способы вежливого отказа.

Не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут оказать влияние на самочувствие и реакцию.

Пейте больше воды. Если вы себе решили выпить, перед употреблением спиртного можно выпить стакан воды, а в процессе следует употреблять такое количество воды, которое ориентировочно соответствует выпитой дозе алкоголя. Вода поможет снизить риск обезвоживания.

Если вы решили выпить, не употребляйте алкоголь на голодный желудок. Так вы скорее опьянеете.

Не употребляйте алкоголь, если принимаете лекарства. Прочтите внимательно инструкцию к лекарственному средству и помните, что сочетание алкоголя с лекарством может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти.

Как пережить утро 1 января

В Минздраве отмечают, что похмельный синдром не лечат алкоголем. Если вы чувствуете последствия употребления спиртных напитков с утра, примите контрастный душ и пейте больше воды.

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Следует помнить, что веселиться и получать удовольствие от жизни можно и нужно на трезвую голову, чтобы было что вспомнить.

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