Рекорд смертности от COVID-19. В Украине за сутки скончалось более 700 человек

За все время эпидемии в стране умерли 64 936 инфицированных

Число новых случаев заболевания выросло / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное число инфицированных – 734.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).

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Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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