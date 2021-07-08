Рекорд вакцинации от COVID-19 в Украине: за сутки сделали более 100 тысяч прививок

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 782 692 желающих

В Украине уже больше миллиона полностью привитых граждан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

За прошедшие сутки, 7 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 104 680 человек. Это на 11 126 больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала кампании привито 3 196 848 человек. Вакцинацию завершили уже 1 018 258 человек – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

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В течение суток работали 682 мобильные бригады, 1462 пункта прививок и 31 центр вакцинации.

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Ранее мы сообщали, что в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Также напомним, в ООН заявили, что COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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