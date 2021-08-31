Рекордное количество раз "Слава Украине!" произнесли в знаменитой "Криївке"

Швейцар львовского ресторана "Криївка" стал рекордсменом Книги рекордов Украины

Николай Панченко встречает гостей "Криївки" с 2007 года лозунгом "Слава Украине!"

Книга рекордов Украины зафиксировала рекорд по количеству произнесенных лозунгов "Слава Украине!" одним человеком. Им стал швейцар львовского ресторана "Криївка" Николай Панченко.

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Об этом сообщает Книга рекордов Украины на своем официальном сайте.

Эксперты издания подсчитали, что Николай Панченко, работая в ресторане "Криївка" с самого открытия в 2007 году успел сказать гостям "Героям слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине!" 1 200 000 раз. Подсчет смогли провести благодаря учету количества посетителей заведения.

"Для меня лозунг имеет очень большое значение. Я считаю, что научил миллионы людей говорить "Слава Украине! – Героям Слава!". Я не хвастаюсь, но это для меня важно", – рассказал охранник.

Напомним, что отныне лозунг "Слава Украине!" является частью эмблемы УАФ с картой Украины, которая должна украшать форму украинских игроков во всех матчах Премьер-лиги и Кубка Украины.

Министерство обороны сохранило в армии воинское приветствие "Слава Украине!", хотя недавно было отменено действие закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины".

4 октября 2018 года Рада утвердила воинское приветствие "Слава Украине!" в армии. Кроме того, тогда же депутаты отменили советское обращение "товарищ", заменив новым украинским вариантом.

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Рекордсмен говорит, что многие не знают главного лозунга Украины, поэтому посетителей приходится учить. Если иностранный клиент не понимает, что необходимо отвечать, чтобы попасть в ресторан – ему подсказывают.