Рекорды ради экологии: Понинковская фабрика вышла на новый уровень переработки макулатуры

Одно из крупнейших предприятий – переработчиков вторичного сырья, Понинковская картонно-бумажная фабрика, ставит новый рекорд. За месяц предприятие произвело 8000 тонн бумаги и картона. По словам генерального директора фабрики Руслана Савы, к этим показателям фабрика шла более пяти лет.

"В августе мы произвели 8000 тонн бумаги и картона. С момента возрождения фабрики и впервые с начала пуска гофропроизводства нами выпущено 9 млн квадратных метров гофропродукции. У фабрики завершенный цикл производства, основанный на использовании вторичного сырья", – заявил Руслан Сава.

Эксперты отмечают, что подобный вклад в природоохранную отрасль трудно переоценить, поскольку основанное на вторичной переработке промышленное производство помогает сохранить целые леса.

"За год наша фабрика переработала около 96 000 тонн макулатуры. Одна тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины. Около 100 кг макулатуры спасают от вырубки 1 дерево, а в промышленном масштабе переработка макулатуры спасает от вырубки целые леса", – рассказала главный технолог Понинковской картонно-бумажной фабрики Елена Радюк.

Напомним, Понинковская картонно-бумажная фабрика уже запустила ряд проектов, направленных на поддержку экологии. В частности, закупила водоросли хлореллы для органической очистки местных рек Хомора и Случь. Кроме того, предприятие за свой счет проводит техническое переоснащение очистных сооружений, также очищает стоки семитысячного поселка Понинка. Понинковская картонно-бумажная фабрика уже вложила 12 из 29 млн грн, запланированных на модернизацию очистных сооружений.

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