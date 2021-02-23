Ректоров вузов в Украине будут выбирать по-новому: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования № 1216-IX, который Верховная Рада поддержала 5 февраля 2021 года.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Теперь выбирать руководителя вуза можно будет во втором туре выборов. Закон также прописывает процедуру установления результатов выборов и конкретизирует условия проведения повторного конкурса на замещение должности руководителя вуза.

В законе "О высшем образовании" статья 42 дополнена положением, если в выборах приняли участие несколько кандидатур и ни одна не набрала более 50% голосов, на седьмой день проводится второй тур выборов между двумя лицами, набравшими наибольшее количество голосов.

Если выбранная по конкурсу кандидатура не прошла специальную проверку, в течение недели после спецпроверки объявляется новый конкурс. А если выборы признают несостоявшимися, или ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, в течение недели со дня установления результатов выборов объявляется новый конкурс.

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Таким образом обеспечивается волеизъявления трудового коллектива, качество избирательного процесса, устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении исполняющего обязанности руководителя вуза, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя, говорят на Банковой.

Напомним, Рада приняла закон, согласно которому, дипломов государственного образца не будет.

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