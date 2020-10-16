"Ремдесивир" забраковали. В Украине им хотят лечить 28 тысяч больных СOVID-19

ВОЗ назвала популярное во всем мире лекарство от коронавируса пустышкой

Противомалярийный препарат "Ремдесивир" (Remdesivir) не имеет доказательного эффекта при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирной организации здравоохранения, в котором приняли участие 11 266 взрослых пациентов в 30 странах мира (именно "Ремдисивир" из них получали 2750).

Проанализировав данные о смертности заболевших, продолжительности их нахождения в больницах и сроках применения аппаратов искусственной вентиляции легких, ВОЗ пришла к выводу, что применение препарата "оказало незначительное или никакого влияния на госпитализированных с COVID-19".

История "успеха"

Изначально "Ремдесивир" был создан еще в 2015 году как лекарство от совершенно других болезней – бушевавшей тогда лихорадки Эбола и Марбургской лихорадки. В отдельных случаях состояние пациентов после приема средства значительно улучшалось, но официально эффективность это лекарство доказать так и не смогли.

Реклама Ремдесивир. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Второй раз "звезда" "Ремдисивира" взошла в 2020 году, когда мир оказался охвачен пандемией коронавируса SARS-CoV-2, который по своей структуре оказался похож на Zaire ebolavirus – возбудитель лихорадки Эбола.

Крах надежд

"Ремдисивир" называли перспективным средством для терапии коронавирусной инфекции. О его эффективности ранее заявляли ученые различных стран мира – США, Гонконга, Канады. Считалось, что он "может блокировать размножение в организме носителя вируса SARS-CoV-2" и на треть ускоряет время восстановления пациентов.

Кроме того, этот препарат стал первым, который разрешили использовать для терапии больных с COVID-19 в Евросоюзе. Он также получил лицензию Управления по продовольствию и медикаментам США.

После этого "Ремдисивиром" официально разрешили лечить COVID-19 в Украине – Министерство здравоохранения включило его в протокол по этому случаю.

В тренде В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Реклама

Среди прочих за активное использование этого средства выступал президент США Дональд Трамп – позже, когда он сам оказался среди заразившихся, его лечили "Ремдисивиром" в связке со множеством других медсредств (часть из которых не имеет доказанного эффекта).

Деньги украинцев на ветер?

На фоне широкой популярности "Ремдисивира" украинский Минздрав сообщил о планах закупать его в США, где он и был создан фармкомпанией Gilead Sciences

Министр здравоохранения Максим Степанов даже сообщал, что Кабинет министров выделил деньги на закупку этого препарата (попутно оказалось, что за полгода его так почему-то и не зарегистрировали на территории Украины).

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Реклама

Сколько именно планировалось на это потратить, он не уточнил, но указал, что соглашение с компанией-разработчиком уже было достигнуто.

К слову, в Gilead стоимость "Ремдисивира" оценили в 390-520 долларов за флакон. Учитывая, что лечения этим средством предполагает применения его по одному флакону ежедневно в течение пяти дней, то полная стоимость курса обойдется как минимум почти в 2 тыс. долларов.

Ранее ВОЗ заявила о прорыве в лечении коронавируса – больным помогает средство дексаметазон. Подробнее об этом в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама