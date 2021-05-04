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Рэпер Баста в Украину въехал законно – запрета больше не существует

4 мая, 10:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Известного исполнителя из России, который поддерживал оккупацию Крыма, неожиданно заметили в ресторане на Крещатике

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) находится в Киеве вполне законно, поскольку запрет въезда в Украину истек еще в прошлом году.

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3 мая активист Сергей Стерненко написал в соцсети, что в столичном ресторане на Крещатике сидел гражданин РФ Василий Вакуленко, он же Баста.

Отметим, что в 2017 году из-за незаконных визитов в оккупированный Крым Вакуленко запретили въезд в Украину на три года. Однако уже в сентябре 2020-го он был удален из черного списка Минкульта после обращения СБУ. Судя по всему, из-за того, что банально истек трехгодичный срок запрета на въезд.

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Как отмечает сайт Миротворец, в базе которого значится рэпер, Вакуленко отрицал российскую агрессию против Украины, сознательно нарушал госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым.

Также он участвовал в пропагандистских мероприятиях России против Украины, в попытках легализации оккупации Крыма, давал незаконно концерты на полуострове, снял клип в поддержку боевиков Донбасса.

Как мы ранее писали, лидер "Бумбокса" жестко высказался о российском рэпере Басте – тот ответил на украинском.

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