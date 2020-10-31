Решение КСУ угрожает перспективе членства Украины в ЕС – Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что решение КСУ не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 30 октября.

"Судьи КС не защищали Конституцию. Они защищали исключительно себя и свое состояние. А в данный момент они рассказывают о теории конституционного права. Это не теория конституционного права. Это теория заговора против украинского государства" , – сказал Яценюк.

По его словам, принимая решение об отмене закона о незаконном обогащении КСУ "берет и накрывает гробовой плитой всю антикоррупционную реформу".

Яценюк напомнил, что уже 10 лет выступает за ликвидацию КСУ и передачу конституционных полномочий Конституционного суда отдельной палате Верховного суда Украины.

Он отметил, что решение Конституционного суда не просто подрывает антикоррупционную реформу, а вообще грозит перспективе членства Украины в ЕС.

"Нам не просто перестанут верить – нас перестанут пускать в ЕС. И здесь вдруг мы можем потерять и безвизовый режим, и вообще перспективу членства Украины в ЕС" , – сообщил Яценюк.

В свою очередь по президентскому проекту закона о КСУ, он отметил: "Не знаю, кто президенту советует. Мне данный проект закона напоминает то, как президенту посоветовали провести опрос. Не давайте подачу коррумпированным судьям Конституционного суда. Это антиконституционный суд. Нельзя идти тем же путем, которым идут они".

Арсений Яценюк добавил, что на внеочередное заседание ВР нужно внести законопроект, который дает возможность и в дальнейшем проверять декларации и образ жизни всех государственных служащих, и в дальнейшем обязать всех судей быть подотчетными украинскому народу.

"Также президент должен был внести новую редакцию закона о Конституционном суде. Надо изменить процедуры. Не дать возможности судьям узурпировать государственную власть. Но так же не нужно дать возможность этим же судьям обвинять президента государства или Верховную Раду Украины в нарушении Конституции. Никто не имеет права нарушать украинскую Конституцию – ни КС, который толкует ее под себя, ни президент Украины, который существуют гарантом украинской Конституции " , – сказал он.

Напомним, мы писали, когда в Раде рассмотрят законопроект о отставке судей КСУ.

Также сообщалось, что решение по роспуск КСУ имеет признаки конституционного переворота в Украине.

В свою очередт министр юстиции Денис Малюська назвал три этапа выхода из конституционного кризиса, который был обусловлен решением Конституционного суда об отмене уголовного наказания за ложь в декларациях.

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