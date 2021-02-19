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"Решение принимают мгновенно": ВСУ на Донбассе могут давать "ответку" врагу

19 февраля, 18:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Данилов подтвердил, что командиры на Донбассе сами решают, открывать ли ответный огонь

Командирам в зоне операции Объединенных сил на Донбассе не нужно будет ожидать согласования с вышестоящим командованием возможности открыть ответный огонь по противнику.

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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, каждый командир отвечает за своих подчиненных и должен принимать решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение на открытие ответного огня.

"В случае опасности нашим военным решение принимается мгновенно", – подытожил Данилов.

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Напомним, на экстренном заседании СНБО были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены.

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Напомним, что в последнее время на Донбассе активизировались снайперы противника, ВСУ несут безвозвратные потери.

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Донбасс СНБО огонь боевики оккупанты противник ООС ответка Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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