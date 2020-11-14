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Рестораторы надеются на продолжение конструктивного диалога с МОЗ

14 ноября, 18:23

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Об этом заявил ресторатор Сергей Сытников во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

"Я хотел бы поблагодарить вас от своего имени и от имени коллег, с которыми сегодня встретились. Нам бы хотелось, чтобы у нас и в дальнейшем была возможность такого диалога. Мы все социальные люди и мы прекрасно понимаем, что вы сейчас на острие атаки", - сказал Сергей Сытников, обращаясь к министру здравоохранения Максиму Степанову.

Также ресторатор рассказал, что на этой неделе состоялась встреча сообщества киевских рестораторов, на которой около 300 участников обсудили ситуацию и приняли решение действовать исключительно в правовом поле.

Сергей Сыников также призвал Кабинет министров Украины поддержать ресторанную отрасль и выразил надежду на диалог бизнеса не только с Минздравом, но и с другими ветвями власти.

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